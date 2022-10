Was tun bei der hohen Inflation?

Die Verbraucherpreisindizes steigen weltweit, der reale Vermögenserhalt wird zunehmend herausfordernd. Einige Zertifikate-Emittenten bieten nunmehr Lösungsansätze.

Wien. Der reale Vermögenserhalt wird zunehmend herausfordernd, denn die Inflationsraten steigen weltweit an. In der Eurozone lag das Plus für den Monat September im Jahresvergleich bei 9,9 Prozent. In den USA stieg der Verbraucherpreisindex zwar nur um 8,2 Prozent – das war weniger als die Jahresrate im August. Dennoch liegt auch in den USA die Teuerung weit über den langfristigen Zielen der EZB und der US-Notenbank von zwei Prozent.

Der Kampf gegen die Inflation ist somit voll im Gang. Auf der jüngsten EZB-Sitzung wurde der Leitsatz einmal mehr um 0,75 Prozentpunkte angehoben und beträgt nunmehr zwei Prozent. Etwas weiter fortgeschritten ist die Straffung in den USA, wo der Leitsatz auf eine Bandbreite von drei bis 3,25 Prozent angehoben wurde. Die Zinsdifferenz ist im Übrigen auch der Grund dafür, dass der Dollar zum Euro seit Monaten an Wert gewinnt.