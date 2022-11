Niederlande holen IS-Frauen aus Syrien zurück

Die Frauen haben alle die niederländische Staatsangehörigkeit. Mit einem Sonderflug sollten außerdem 28 Kinder in die Niederlande gebracht werden.

Die Niederlande holen zwölf Frauen aus dem Bürgerkriegsland Syrien zurück, die sich der Terrorbewegung Islamischer Staat (IS) anschlossen hatten. Mit einem Sonderflug sollten am Dienstag außerdem 28 Kinder in die Niederlande gebracht werden, teilten das Außen- und Justizministerium in Den Haag mit. Die Frauen haben alle die niederländische Staatsangehörigkeit.

Nach ihrer Heimkehr würden sie festgenommen und wegen mutmaßlicher terroristischer Verbrechen strafrechtlich verfolgt, hieß es. Viele von ihnen saßen in Flüchtlingslagern im Norden Syriens fest.

Die Regierung in Den Haag hatte es lange Zeit abgelehnt, die Frauen zurückzuholen, weil sie aus eigener Entscheidung in das Bürgerkriegsland gereist seien und sich dem IS angeschlossen hätten. Ein Gericht in Rotterdam entschied dann jedoch, dass die Verdächtigen schnell repatriiert werden müssten, um sie strafrechtlich zu verfolgen. "Mit der Überführung in die Niederlande will die Regierung verhindern, dass sie straflos bleiben", hieß es nun.

(APA/dpa)