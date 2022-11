Bob Dylan, 66 Songs und ein Plädoyer für Polygamie

In seiner „Philosophie des modernen Songs“ beschreibt der große Songpoet Bob Dylan 66 Lieder von Kollegen – und liest aus ihnen etwa heftige Kritik an der Gegenwart und ein Plädoyer für Polygamie. Auch die Auswahl verblüfft.



von Thomas Kramar

„Mischehen, gleichgeschlechtliche Ehen – Befürworter derselben haben sich zurecht für die Legalisierung eingesetzt, aber niemand hat für die einzige Form der Ehe gekämpft, auf die es wirklich ankommt, die polygame. Es geht niemanden etwas an, wie viele Ehefrauen ein Mann hat.“

Dieses Plädoyer für die Vielehe fällt Bob Dylan zu „Cheaper To Keep Her“ ein, einem recht netten Soulsong aus dem Jahr 1973, in dem sich Johnnie Taylor über die fälligen Alimente echauffiert. Dylan pflichtet ihm bei – und attackiert die „Scheidungsindustrie“: Es klebe Blut an den Händen der Scheidungsanwälte, so Dylan wörtlich.