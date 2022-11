Klima-Aktivisten in Rom übergießen Van Gogh-Bild mit Suppe

Bei einer Aktion der Organisation "Ultima Generazione" im Museumskomplex Palazzo Bonaparte gossen Aktivisten Gemüsesuppe auf Van Goghs „Der Sämann vor untergehender Sonne“.

Klimaaktivisten und -aktivistinnen haben am Freitag in Rom Van Goghs Werk "Der Sämann vor untergehender Sonne" mit Gemüsesuppe übergossen. Das Werk ist derzeit im Museumskomplex Palazzo Bonaparte im Zentrum von Rom ausgestellt und eine Leihgabe des Kröller-Müller-Museums im niederländischen Otterlo für eine Ausstellung von Van Goghs Werken in der ehemaligen napoleonischen Residenz in der italienischen Hauptstadt.

Die vier Klimaaktivisten und -aktivistinnen bewarfen das durch Glas geschützte Werk mit Gemüsesuppe und riefen Slogans gegen die Nutzung von Kohle und den Klimawandel. Unmittelbar nach der Aktion griffen die Sicherheitskräfte ein und schlossen sofort die Ausstellungshallen und vertrieben die Besucher und Besucherinnen. Die Aktion der Organisation "Ultima Generazione" folgt ähnlichen Angriffen auf Kunstwerke durch andere Klimaschützer.

Kürzlich schütteten zwei Klimaaktivistinnen in die National Gallery in London zwei Dosen Heinz Tomatensuppe auf Van Goghs „Sonnenblumen“, die Wachsfigur von König Charles II. im Madame Tussauds in London wurde mit Schokoladenkuchen beworfen. Vor einer Woche hatten Klimaaktivisten im Potsdamer Museum Barberini eine Flüssigkeit auf das mit Schutzglas versehene Gemälde "Getreideschober" von Claude Monet geschüttet. Die Gruppe "Letzte Generation" bekannte sich auch damals zu der Tat und sprach von einer Attacke mit Kartoffelpüree. Am Donnerstag wurden in Den Haag drei Aktivisten nach einer Attacke auf das Gemälde "Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge" von Johannes Vermeer festgenommen.

Bild bleibt unbeschädigt

"Ultima Generazione" ist die italienische Sektion der globalen Umweltschutzorganisation "Extinction Rebellion". Wie bei den anderen Angriffen wurde das Werk nicht beschädigt, da es hinter Glas steht. Das Bild "Der Sämann vor untergehender Sonne" gehört zu einer Folge von Gemälden, die Vincent van Gogh im Laufe des Jahres 1888 in Arles gemalt hat.

Mitreden beim Klimaaktivismus: Wie weit darf Protest gehen? Diskutieren Sie mit! >>> Hier geht's zum Forum

(APA)