Kardinal gesteht Missbrauch eines 14-jährigen Mädchens

Der frühere Erzbischof von Bordeaux schockiert mit seinem Geständnis, sich vor 35 Jahren an einem Mädchen vergangen zu haben. Insgesamt müssen sich elf Bischöfe wegen sexueller Vergehen verantworten.

Bei der Zusammenkunft der französischen Bischofskonferenz in Lourdes wollte am Montag der Vorsitzende, Eric de Moulins-Beaufort, keinen Zweifel am kirchlichen Willen zu Transparenz bestehen lassen. Ihm ist bekannt, dass insgesamt elf derzeitige oder ehemalige Bischöfe sexueller Vergehen beschuldigt sind und sich deswegen kirchenintern oder vor weltlichen Gerichten verantworten müssen. Die Enthüllungen dieser Skandale in der katholischen Kirche Frankreichs haben in den letzten Jahren Schlagzeilen gemacht.