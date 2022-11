Wrabetz und die neue Hoffnung der Rapidler

Geld, Scouting, Personal und schleunigst Erfolg: die überaus ambitionierten Ziele von Rapid-Präsident Alexander Wrabetz. Spürt Hütteldorf eine Aufbruchstimmung?

Mehr Geld, besseres Scouting, keine Grabenkämpfe – und all das tunlichst mit sportlichem Erfolg: Als Alexander Wrabetz in Hütteldorf seine Visionen als Rapid-Präsident skizzierte, dürfte Hütteldorfs Anhängerschaft Aufbruchstimmung verspürt haben. Am 26. November wird gewählt, die Bestellung des ehemaligen ORF-Generaldirektors, 62, ist schon jetzt fix.