Krieg, Klima, Krise: Kirchenappell

Statt Resignation und Aggression müsse es in der Gesellschaft ein Zusammenrücken geben. Sonst könnte die Demokratie in Gefahr geraten, heißt es in einer Erklärung.

Wien. Die Zeiten waren schon leichter für Amtsträger der katholischen Kirche, Appelle an die Gesellschaft zu adressieren. An jene Gesellschaft, in der sie durch Missbrauchsfälle Vertrauen verloren haben. Sie tun es trotzdem, unbeirrt ihrem Anspruch folgend.

Die Bischöfe haben nach ihrer Herbstkonferenz am Freitag einen eindringlichen Appell angesichts vieler Krisen (Krieg gegen Ukraine, Klima, Flüchtlinge, Inflation, . . .) formuliert. Er könnte so zusammengefasst werden: Jetzt zusammenrücken! Und: Nicht resignieren, Mut zum Handeln haben!