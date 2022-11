Frankreich und der Fluch dieser Wüsten-WM

Nur Italien und Brasilien schafften bis dato bei einer Fußball-WM die Titelverteidigung, jetzt will Frankreich dieses Kunststück in Katar vollbringen. Dass die global umstrittene Endrunde überhaupt in dem Emirat steigt, trägt eine französische Fußnote. ✒

Frankreich tritt bei der Fußball-WM in Katar nicht nur als Titelverteidiger und einer der Topfavoriten an, sondern verleiht dem so umstrittenen Wüstenturnier auch eine ganz eigene Note. Denn als am 2. Dezember 2010 das Emirat vom Fußballweltverband Fifa die Austragung zugesprochen bekommen hat– sogar für viele Funktionäre extrem überraschend, weil es bei der Fifa-internen Evaluierung an letzter Stelle aller Kandidaten gereiht war –, soll die „Grande Nation“ groß die Finger im Spiel gehabt haben. Im finalen Wahlgang setzte sich das Land am Persischen Golf mit 14:8-Stimmen gegen die USA durch.

Jetzt, zwölf Jahre später, kommen selbst Sepp Blatter öffentlich Zweifel, ob denn alles mit rechten Dingen mit ihm und hinter seinem Rücken zugegangen ist. Während der Ex-Fifa-Präsident von einem „Irrtum“ sprach, waren sich offenbar andere ganz sicher, dass diese WM gut in der Wüste aufgehoben ist. Recherchen ergaben, dass bei einem Treffen am 23. November im Élysée-Palast – am Tisch saßen Gastgeber und Katar-Befürworter Nicolas Sarkozy, der an diesem Abend an Bord geholte und später sehr tief gefallene Uefa-Präsident Michel Platini sowie der damalige Emir, Hamad bin Khalifa Al-Thani – Einwände Platinis, doch Amerika ob der Hitze und der kritischen Menschenrechtslage am Golf zu bevorzugen, da unkompliziert aus dem Weg geräumt worden sein sollen. Folglich überzeugte er manch stimmberechtigtes Mitglied, die Uefa war laut Insidern also der „Wegbereiter“ der Katar-WM.



Deal im Élysée-Palast. Dass all das publik wurde, ist Notizen von Sophie Dion geschuldet. Sie lenkte 2010 für Sarkozy politische Sportaufgaben. Diese Niederschrift des 23. November landete wie manch anderes Schriftstück auch bei französischen Korruptionsermittlern. Und so fügte man ein Fußballpuzzle zusammen.

Monate nach der Vergabe erwarb Katars Staatsfonds QIA den Fußballklub Paris Saint-Germain. Dass Sarkozy dessen glühender Anhänger ist, passt in dieses Bild. Bis dato flossen Unsummen für Spieler, Trainer und Funktionäre. Stars wie Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar bieten aktuell Entertainment und Glamour. Pay-TV (BeIn-Sports) entdeckte Frankreichs marode Ligue 1, zeigte plötzlich Livespiele. Auch andere Geschäftszweige wuchsen rasend schnell: Französische Baukonzerne wurden in Doha aktiv, die WM garantierte lukrative Aufträge. Auch Bildung (Sorbonne), Tourismus (neue Direktflüge, Landlizenzen und Hotelburgen), Staat (Gas) und Rüstung (Katar kaufte um zig Milliarden Rafale-Jets) profitieren. Es ist extrem auffällig; alles jedoch nur auf einen „Deal“ zurückzuführen, weil die WM fürwahr in die Wüste geschickt wurde, gelang den Ermittlern nicht. Warum? Es ist eine Verschlussakte, niemand hat bislang Zugang. Nicht einmal der Staatsanwalt.



Squadra, Seleção – „Les Bleus“! So viel zur Geräuschkulisse. Geht es bloß um Fußball, ist die Équipe Tricolore auch nicht makellos. Lässt man den patscherten Auftritt in Wien, das 1:1 in der Nations League gegen Österreich, außer Acht, hat die Mannschaft von Teamchef Didier Deschamps lange Zeit gar als Favorit auf den Gewinn dieser WM gegolten. Doch dann wirbelten Ausfälle diese Vision durcheinander.

Dass der bei Manchester United aussortierte und auch bei Juventus unglücklich agierende Paul Pogba verletzungsbedingt fehlt, ist ein bedeutender Vorteil für die interne Ruhe bei „Les Bleus“. Das WM-Aus von N'Golo Kanté – er ist im Nationalteam und bei Chelsea die wahre Autorität, wenn es darum geht, Gegenangriffe auszuräumen bzw. im Umschaltspiel den ersten Pass zu liefern – fällt da hingegen weitaus belastender aus. Deschamps muss also sein zentrales Mittelfeld neu aufstellen. Dieses Kunststück eine Woche vor WM-Beginn zu bewerkstelligen ist mehr als nur ein Kraftakt.

Dennoch: Frankreich will es Italien und Brasilien gleichtun und die dritte Titelverteidigung bei einer WM-Endrunde auf die Beine stellen. Was bislang nur der Squadra Azzurra (1938) und der Seleção (1962) gelungen ist, wollen die Stürmerstars Kylian Mbappé (Paris) und Karim Benzema (Real Madrid) oder Abwehrchef Raphaël Varane (Manchester United) 2022 verwirklichen. Der erste Versuch der Franzosen ist auch kläglich gescheitert. Nach dem glorreichen WM-Titel 1998, mit Deschamps im Mittelfeld und Zinédine Zidane als trickreicher Triebfeder, blamierte sich Frankreich 2002 in Südkorea und Japan. Man schied nach der Gruppenphase sieg-, gar torlos aus.



Durchwegs Topspieler. Deschamps, neben Mario Zagallo (BRA) und Franz Beckenbauer (GER) der Dritte, der sowohl als Spieler als auch als Trainer den WM-Pokal gewinnen konnte, steht immens unter Druck. Dass nach Katar Zidane seinen Job übernehmen wird, gilt als verbrieft. Ob ihn der Titel retten würde – oder ist seine Amtsmüdigkeit (seit 2012 im Amt und damit längst-dienender Teamchef der Franzosen) nicht ohnehin der größte Hemmfaktor im aktuellen Spiel? Er wird jedenfalls zehn Weltmeister von 2018 mitnehmen. Damals setzte sich das jüngste WM-Finalteam seit 40 Jahren im Endspiel mit 4:2 gegen Kroatien durch.

Mbappé war in Russland als Teenager, 19, in die Liga der Superstars aufgestiegen. Aktuell bildet der 23-Jährige mit Benzema das hochkarätigste Angriffsduo der Welt. Seine Tore sind gefeiert, sein Tempo – er kann kurzzeitig mit einer Spitze von 35 km/h weiterhin schneller laufen als Sprintsuperstar Usain Bolt – ist sensationell. Dazu das Geschick und die gewaltige Schusskraft von Benzema, Europas Spieler der vergangenen Saison und Gewinner des Ballon d'Or; Frankreichs Offensive ist intakt. Hinzu kommen Wechseloptionen mit Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé oder Christopher Nkunku.

Ohne Pogba und Kanté wird jedoch keiner vom Weltmeistermittelfeld 2018 dabei sein. Paris Saint-Germain, Real, Barcelona, Bayern, Atletico Madrid oder United – seine Spieler kommen durchwegs von Topadressen im europäischen Klubfußball. „Individualisten machen den Unterschied, aber das Kollektiv ist wesentlich für den Erfolg“, sagte Deschamps 2018.



Leid der Weltmeister. In Gruppe D warten auf die Nummer drei der Fifa-Weltrangliste Dänemark (11), Tunesien (35) und Australien (42). Seit 2002 stellt Europa (2006: Italien, 2010: Spanien, 2014: Deutschland) durchgehend den Weltmeister, und nur der Équipe ist es laut Papierform zuzutrauen, sich gegen Südamerikas Phalanx aus Brasilien und Argentinien (zuletzt 1986) zu behaupten. Allerdings, das Schicksal von 2002 könnte sich ja wiederholen, und da wäre auch noch dieses als „Weltmeisterfluch“ wahrgenommene Phänomen: das klägliche Scheitern der europäischen Titelverteidiger.

2010 blamierten sich die Azzurri in der Gruppenphase gegen Paraguay, die Slowakei und Neuseeland. 2014 erlebte Spanien ein herbes Vorrunden-Aus, ein Sieg gegen Australien reichte nicht, weil die Niederlande und Chile besser waren. 2018 endete die Ära von Joachim Löw als DFB-Teamchef nach Niederlagen gegen Mexiko und Südkorea. Was 2022 geschehen wird? Die Wüste erzählt so viele Geschichten . . . ⫻

WM-FAKTEN 6,175 Kilogramm Gold. Die Fifa-Trophäe, einer der bekanntesten Pokale der Sportwelt, wird seit 1974 an den neuen Weltmeister überreicht. Bis 1970 war der Jules-Rimet-Pokal im Einsatz, er ging in den Besitz des damals dreimaligen Weltmeisters Brasilien über – und wurde gestohlen. 1 Ball: Al Rihla.

Der offizielle Spielball dieser WM heißt Al Rihla, was Reise bedeutet. Laut Fifa steht der Adidas-Ball, für Tempofußball, da er sich in der Luft schneller bewegt als jeder andere. Bei der Herstellung wurden wasserbasierte Tinte und Klebstoff verwendet – zur Dokumentation von Nachhaltigkeit. 5 WM-Titel.

Brasilien ist Rekordweltmeister, keiner siegte öfter als die Seleção: 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. 32 32 Mannschaften

spielen ab 20.November in acht Stadien von Doha um den Titel. Das Finale steigt am 18.Dezember, 16 Uhr, MESZ. 4 Bundesligaspieler.

Mit Strahinja Pavlović (Serbien), Noah Okafor und Philipp Köhn (beide Schweiz) sowie Luka Sučić (Kroatien) sind vier Salzburg-Spieler bei der WM dabei.



