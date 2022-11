Wie viel ist die Vermeidung von Treibhausgasen wert?

Das Tauziehen um Geld auf der COP 27 in Ägypten ist in vollem Gange. Auch Vermeidung von Emissionen ist dabei im Gespräch. Unklar ist noch, wie sie konkret aussehen, ab wann sie gelten und wie viel sie wert sein soll.

Es geht um Abermilliarden, deshalb verlaufen die Verhandlungen über die Spielregeln eher zäh. Ein erster Anlauf ist auf der Klimakonferenz ins Stocken geraten. Konkret geht es um die Regeln für Maßnahmen, mit denen der Ausstoß von Treibhausgasen verringert wird. Im Pariser Klimavertrag von 2015, in dem das Reduktionsziel für Treibhausgase von „well below two degrees" bis 2100 festgeschrieben ist, wird im Artikel 6.4 die Möglichkeit eingeräumt, dass Projekte, die Emissionen vermeiden und verringern bzw. die Anpassung an das heißere Klima ermöglichen, in den Zertifikate-Handel Eingang finden.

Konkrete Regeln dafür gibt es nicht. Das dürfte auch noch so bleiben, zumal die Arbeitsgruppe noch keinen Konsens über die Kriterien für die Methoden erzielt hat, nach denen Projekte beurteilt werden. Möglich, dass noch in dieser, der zweiten Woche der COP 27 dazu weiterverhandelt wird; wahrscheinlicher, dass dies bis zur nächsten Klimakonferenz geschieht.

Viel Geld im dritten Topf

Lina Barrera, Vizepräsidentin „International Policy“ bei Conservation International meint: „Die Verzögerung ist nicht schlimm, denn die Definitionen werden uns viele Jahre begleiten. Besser also, wenn sie gut aufgesetzt sind."