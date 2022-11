Auf einen Punsch bei Klimt

Eine Premiere: Baris Alakus, Geschäftsführer der Klimt-Villa, die an den Adventsonntagen erstmals zu einem kleinen Weihnachtsmarkt wird.

Wien ist im Weihnachtsmarktmodus. Neben den großen gibt es auch einige kleinere Adventmärkte, die zum Teil fast noch Geheimtipps sind. Oder überhaupt zum ersten Mal stattfinden.

Die beiden Freitreppen, die sich auf der Rückseite der Villa elegant hinauf in den ersten Stock winden, sind schon recht großzügig mit Lichterketten behängt worden. Und auch sonst laufen die Vorbereitungen vor und in der Klimt-Villa Hietzing.

Denn die Villa – die Gustavs Klimts letztes Atelier beherbergt – wird nun zum ersten Mal zu einem kleinen Weihnachtsmarkt: An den Adventsonntagen wird auf den Freitreppen Punsch und Glühwein ausgeschenkt, es gibt ab 17 Uhr Live-Musik und drinnen im Salon der Villa einen kleinen Kunstmarkt, für all jene, die Geschenke suchen. Wer möchte, kann zwischen Punsch und Glühwein auch an einer Führung durch die Villa und die Sonderausstellung „Klimt Lost“ teilnehmen.