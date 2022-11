Joe Biden feiert 80. Geburtstag mit Brunch im Familienkreis

Biden ist der erste Präsident der USA, der im Amt 80 Jahre alt wird. Die Feier im engsten Kreis hatte damit wohl auch strategische Gründe.

US-Präsident Joe Biden hat seinen 80. Geburtstag am Sonntag einem mit einem Brunch im Kreis der Familie gefeiert. Das Festessen hat seine Ehefrau Jill organisiert, so berichtete es der Sender CNN. Diese postet ein Foto dazu in den sozialen Medien. Anmerkung: „Eine perfekte Geburtstagsfeier voller Liebe – und Joes Lieblings-Kokosnusskuchen!"

Biden ist der erste US-Präsident, der im Weißen Haus 80 Jahre alt wird. Das Weiße Haus schien auch nicht besonders erpicht darauf, die Aufmerksamkeit auf das Alter des Staatschefs lenken. Der Demokrat Biden denkt über eine erneute Kandidatur für das Amt des Präsidenten nach und will sich Anfang kommenden Jahres entscheiden. In der demokratischen Partei gibt es Stimmen, die dazu aufrufen, Politikern einer jüngeren Generation den Weg zu öffnen.

Am Samstag wurde im Weißen Haus die Hochzeit von Bidens Enkelin Naomi gefeiert. CNN berichtete unter Berufung auf Quellen im Weißen Haus, der Termin am selben Wochenende wie Bidens Geburtstag sei nicht zufällig gewählt worden.

(APA/dpa)