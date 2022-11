Als der Sonntag arbeitsfrei wurde

Seit dem Jahr 321 ist der Sonntag ein Erholungstag. Aber erst nach fast 300 Jahren setzte sich die Sonntagsruhe durch.

Ist der Sonntag in den christlich geprägten Ländern arbeitsfrei, weil dies aus der Religion abgeleitet wurde, oder kam zuerst der arbeitsfreie Sonntag, der dann erst zum wichtigsten christlichen Tag der Woche wurde? Die Kirchenhistorikerin Uta Heil geht in einem Projekt des Wissenschaftsfonds FWF der Frage über die Entstehung dieses Ruhetages nach, vor allem aber nach seiner Akzeptanz in der Bevölkerung.

Die derzeitige Dekanin der Evangelischen Fakultät der Uni Wien ist bei der Übersetzung einer um das Jahr 600 verfassten Schrift auf das Sonntagsthema gestoßen. „In dem Text stellte sich die Frage, was das Besondere an dem Sonntag ist, warum dieser verehrt wurde“, so Heil. Mit ihrem Team durchforstet sie seit drei Jahren griechische und lateinische Texte, in denen der Sonntag erwähnt oder näher behandelt wird. Dabei handelt es sich um Gesetze, Chroniken, Predigten oder theologische Traktate. In dem untersuchten Zeitraum bis zum 7. Jahrhundert werden es „sicher 500 bis 600 schriftliche Zeugnisse sein“.