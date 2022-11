Zitronenkekse aus „Omas Weihnachtsbäckerei“

(c) Riva-Verlag

Zutaten

220 g Mehl, 30 g Speisestärke, 120 g weiche Butter, 100 g Puderzucker, 2 Eigelb, 2 TL Zitronensaft, abgeriebene Schale von 1 Biozitrone. Zum Bestreichen: 1 Ei, 100 ml Milch. Deko: Hagelzucker.

Zubereitung

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen, Backblech mit Backpapier belegen. Mehl mit Stärke vermischen. Butter mit dem Zucker gut schaumig rühren, dann schnell das Eigelb untermischen und zu einer homogenen Masse verarbeiten. Zitronensaft und -schale hinzufügen. Mehlmischung einrieseln lassen und per Hand oder Küchenmaschine zu einem glatten Teig verarbeiten. In Frischhaltefolie zwei bis drei Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Dann auf einer leicht bemehlten Fläche 0,5 cm dick ausrollen, Kekse ausstechen, auf das Backblech legen. Ei verquirlen und mit der Milch verrühren. Die Kekse damit bestreichen. Hagelzucker aufstreuen. Nun geht es für zehn bis zwölf Minuten in den Ofen. Aus „Omas Weihnachtsbäckerei“.

Buchtipp

„Omas Weihnachtsbäckerei“

Michael Wittmann, Lisa Edelbacher, Riva-Verlag, 128 Seiten, 22,70 Euro

Omas Kekse sind bekanntlich die besten. Ob das auch für die Kekse anderer Omas gilt, kann man mit dem Backbuch des Generationencafés Vollpension ausprobieren: Da stellen Omas (und ein Opa) Linzer Augen, Florentiner und Vanillekipferln, außerdem Kuchen und Torten vor – und erzählen nebenbei ihre Lebensgeschichten.

