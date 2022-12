Kristen Stewart wird Jurypräsidentin der Berlinale

Kristen Stewart wurde am 9. April 1990 in Los Angeles geboren.

Ihre erste große Kinorolle hatte sie mit 12 Jahren an der Seite von Jodie Foster in David Finchers "Panic Room“.

Weltruhm erlangte sie mit den "Twilight"-Vampirfilmen. Sie spielte auch in Produktionen wie "Die Wolken von Sils Maria", "3 Engel für Charlie" und "Jean Seberg - Against all Enemies" mit. In "Spencer" war sie zuletzt als Lady Di zu sehen.