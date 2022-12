Wie steht es um die Finanzbildung?

Drucken

Hauptbild • Stefan Förstel / Die Presse

Wien rollt als erstes Bundesland in Österreich die Finanzbildung flächendeckend aus. Trotzdem werden nur wenige Stunden in Anspruch genommen.

Mit der Finanzbildung ist es in Österreich nicht sehr weit her. Als wichtigste Informationsquellen werden von befragten Schülerinnen und Schülern die Eltern (40 Prozent), Banken und Versicherungen (38 Prozent) und nähere Bekanntschaften (31 Prozent) angegeben.



In den vergangenen Jahren haben zwar Schule und Internet massiv an Bedeutung zugenommen, aber hier gibt es noch einigen Aufholbedarf. Damit holt sich fast die Hälfte die Informationen aus dem Elternhaus – wenn aber auch dort die Wirtschaftskenntnisse mangelhaft sind, kann das im weiteren Verlauf nur schwer aufgeholt werden.