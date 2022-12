Laut Medien konnte in einem US-amerikanischen Labor erstmals mehr Energie erzeugt als verbraucht werden. Am Dienstag sollen Details bekannt werden.

Wissenschaftern eines US-Labors ist offenbar ein wichtiger Fortschritt in der Kernfusionsforschung gelungen. US-Energieministerin Jennifer Granholm werde am Dienstag "einen bedeutenden wissenschaftlichen Durchbruch" bekannt geben, teilten das US-Energieministerium und das Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Kalifornien am Sonntag mit. Laut Medien wurde erstmals mit einem experimentellen Fusionsreaktor mehr Energie erzeugt als während des Prozesses verbraucht wird.

Dabei sei ein "Nettoenergiegewinn" von 120 Prozent erreicht worden, berichtete die britische "Financial Times" am Sonntag unter Berufung auf drei an der Forschung Beteiligte. Auch die "Washington Post" berichtete über den mutmaßlichen Durchbruch und zitierte einen Fusionswissenschaftler mit den Worten: "Für die meisten von uns war dies nur eine Frage der Zeit."

Details am Dienstag

Das US-Energieministerium und das Labor wollten die Berichte zunächst nicht bestätigen, da die "Analyse noch im Gange" sei. Sie kündigten jedoch eine Stellungnahme der Ministerin für Dienstag an.

Bei der Kernfusion werden Atomkerne bei extremen Temperaturen miteinander verschmolzen. Dabei werden enorme Mengen Energie freigesetzt. Herkömmliche Atomkraftwerke gewinnen Energie aus der Spaltung von Atomkernen.

Um eine Kernfusion herbeizuführen, ist ein erheblicher Energieaufwand nötig. Die Kernfusion könnte ihren Unterstützern zufolge auf lange Sicht eine Alternative zur Verbrennung fossiler Brennstoffe und der umstrittenen Kernspaltung werden. Obwohl seit den 1950er-Jahren Dutzende Versuchsreaktoren gebaut wurden, war es bisher in keiner Anlage gelungen, mehr Energie zu erzeugen als für den Prozess benötigt wird.

