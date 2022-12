Briefing

Was Sie heute wissen sollten

EU-Chefs beraten Antwort auf US-Milliardenpaket: Zwei Jahre nach der bisher letzten Grundsatzdebatte über das Verhältnis zu den USA beraten die Staats- und Regierungschefs heute in Brüssel über eine zutiefst heikle Frage: Wie soll Europa auf das 369 Milliarden Dollar schwere Subventionspaket des „Inflation Reduction Act“ reagieren, der europäische Industrieunternehmen de facto vom US-Markt ausschließen würde? Mehr dazu. [premium]

Rauch will erweitertes Rauchverbot: Seit 1. November 2019 gilt ein Rauchverbot in der österreichischen Gastronomie, 2023 soll es nach Plänen von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) auf "zusätzliche öffentliche Orte im Freien" ausgeweitet werden. Eine Novelle des Tabak- und Nichtraucherschutzgesetzes befinde sich "in finaler Abstimmung". Auch bei "Nikotinbeuteln" soll es neue Regeln geben. Mehr dazu.

China verliert Corona-Überblick: Eine Woche nach der Lockerung der strikten Corona-Politik in China haben die Behörden des Landes den Überblick über die genaue Ausbreitung des Virus verloren. Die wahre Zahl an Infektionen könne nicht mehr angegeben werden, teilt die nationale Gesundheitsbehörde mit. Vize-Regierungschef Sun Chunlan erklärt, dass die Zahl der Infektionen in Peking "rasant steigt". Mehr dazu.

WM-Finale zwischen Mbappé und Messi: Marokko war für Frankreich im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Wahrheit nur für 4:42-Minuten lang eine Prüfung. Theo Hernandéz und Kolo Muani schossen die Equipe Tricolore beim 2:0-Sieg ins Glück. Mehr dazu. [premium]

Abgeordnete im Weihnachtsmodus: Nach fünf Jahren verabschiedet sich der Nationalrat heute von seinem Ausweichquartier in der Hofburg. Größte Gesetzesmaterie bei der letzten Sitzung vor Weihnachten ist die Reform des Maßnahmenvollzugs. Mehr dazu.

EZB hebt Zinsen (vermutlich) an: Die Euro-Währungshüter versprechen einen entschlossenen Einsatz gegen die hartnäckig hohe Inflation. Für ihre heutige Sitzung hat die Europäische Zentralbank eine weitere Erhöhung der Leitzinsen im Euroraum in Aussicht gestellt. Bekanntgegeben wird sie gegen 14.15 Uhr. Zuvor erhöhte die US-Notenbank den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte. Mehr dazu. [premium]

Der Dorfplatz als Symbol: Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach mit Corinna Milborn auf „Puls24“ über „Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen in eine bessere Welt wollen“ und rechtfertigte das Veto gegen den EU-Beitritt Bulgariens und Rumäniens. Eine TV-Notiz. [premium]

Welche Folgen hat der EU-Korruptionsskandal? Geldwäsche, Korruption, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung - das alles wird Eva Kaili vorgeworfen. Was ist dran an den Vorwürfen gegen die Ex-Vizepräsidentin des Europaparlaments? Antworten im Podcast.

Der neue Hunderter: Heute vor 100 Jahren war es so weit, neue Geldscheine kamen in Umlauf. Und zwar nicht irgendwelche: Die ersten und einzigen Banknoten auf der Welt, die tatsächlich vielfarbig sind, wie die „Neue Freie Presse“ berichtete. Eine Zeitreise. [premium]