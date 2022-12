Die tschechische Präsidentschaftskandidatin Danuse Nerudova hat mit einer umstrittenen Aussage eine Debatte ausgelöst - und viel Spott geerntet.

Mit spöttischen Reaktionen seitens der Politik sowie in sozialen Netzwerken ist Danuse Nerudova, eine der Favoritin der bevorstehenden Präsidentenwahl in Tschechien, wegen einer ihrer Aussagen konfrontiert. Nerudova hatte im Interview mit dem tschechischen TV-Sender CNN Prima News gesagt: "Ich bin eine Frau, jung und gut aussehend. Das ist mein größtes Handicap".

Auf eine Zusatzfrage, ob man dies wirklich als Handicap betrachten könne, erwiderte Nerudova: "Leider ja. Auch deshalb hat niemand geglaubt, dass ich es so weit schaffen könnte." Die blonde Nerudova, die am 4. Jänner ihren 44. Geburtstag feiern wird, ist ehemalige Rektorin der Mendel-Agraruniversität in Brno (Brünn).

Mit Ironie reagierte der andere Favorit der Präsidentenwahl, Petr Pavel, früherer Generalstabschef. "Mein Nachteil ist, dass ich nicht der jüngste Mann bin und schon gar nicht so gut aussehend", erklärte der pensionierte General.

„Politik ist kein Casting für Models"

Laut der konservativen Verteidigungsministerin Jana Cernochova (ODS) ist für normale Menschen nicht das Aussehen wichtig. "Die Politik ist kein Casting für Models", meinte Cernochova, deren Partei sowie gesamte Regierungskoalition den Wählern unter anderem Nerudova empfohlen hatte.

Auch der ehemalige ODS-Premier Mirek Topolanek schaltete sich ein. "Wer weiß, ob ich letztes Mal nicht bestanden habe, weil ich zu gut aussehe," scherzte Topolanek, der bei der Präsidentenwahl 2018 kandidiert, allerdings nur 4,3 Prozent der Stimmen erhalten hatte, auf Twitter.

Keine Kommentare kamen dagegen vom dritten Favoriten der Abstimmung, Ex-Ministerpräsident Andrej Babiš bzw. seiner oppositionellen Bewegung ANO. Nur Jaroslav Plesl, Chefredakteur der Tageszeitung "Mlada fronta Dnes", die dem Firmen-Imperium von Babiš angehört, bemerkte: "Es sieht so aus, dass es sich um das Interview des Jahres handeln wird."

Die Präsidentenwahl wird Mitte Jänner 2023 stattfinden. Als Favoriten gelten Nerudova, Pavel und Babiš, wobei sie alle in den Umfragen zwischen 23 bis 28 Prozent liegen. Aus der jüngsten Befragung der Agentur Median ging Nerudova sogar als stärkste Kandidatin hervor.

(APA)