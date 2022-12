Karl Gaulhofer über die Schwalbe im Fußball

Am Sonntag endet die Fußball-WM in Katar. Karl Gaulhofer über unfaire Metaphern in der Fußballsprache, KGB-Methoden, toxische Männlichkeit und den Schritt der Bordsteinschwalben.

Schnitt und Ton: Audiofunnel/Alexander Weller

Redaktion: Julia Pollak

Sprecher: Karl Gaulhofer, Julia Pollak