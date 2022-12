Neue Weichenstellung für das „Profil“

Knapp ein Vierteljahrhundert war Christian Rainer Chefredakteur des „Profil“. Jetzt hat er seinen Rückzug angekündigt. Das Magazin hat an Auflage verloren und schreibt Verluste. Als neuer Geschäftsführer soll es Richard Grasl richten.

Die „Profil“-Redaktion zeigt sich melancholisch. Kulturressortleiter Stefan Grissemann berichtete dieser Tage in einem Kommentar davon, dass sich in den Heiligenstädter Büroräumlichkeiten „eine Art sanfter Traurigkeit“ breitmache. Warum? Weil Christian Rainer nach knapp einem Vierteljahrhundert an der Spitze die Chefredaktion des Nachrichtenmagazins abgeben wird. „Zeitnah“, wie es heißt. Also deutlich vor dem Erreichen des Pensionsalters: Rainer ist diese Woche 61 Jahre alt geworden. Dabei hat er zum 50er von „Profil“ im September 2020 noch verkündet: „Mein Plan ist nicht, in Altersteilzeit zu gehen.“ Er habe, so Grissemann über seinen scheidenden Chef, für eine „familiäre Atmosphäre“ in der Redaktion gesorgt und „anhaltenden und konsequenten Widerstand gegen Interventionsversuche“ geleistet. Wer ihm nachfolgen wird, ist noch nicht bekannt. Laut Flurfunk soll es eine Chefredakteurin werden.

Eine andere Rochade ist fix: „Kurier“- und Mediaprint-Geschäftsführer Thomas Kralinger zieht sich mit Jahresende aus der Geschäftsführung des „Profil“ zurück, das 2019 von der Verlagsgruppe News wieder ganz an den Kurier gegangen ist, der mehrheitlich der Raiffeisen-Gruppe gehört. Ihm folgt Richard Grasl. Er leitet als Vizechefredakteur des „Kurier“ dessen Digitalredaktion und war einst Favorit der ÖVP für den Posten des ORF-Generaldirektors. Ihm scheint die „Profil“-Redaktion nicht ganz über den Weg zu trauen. Jedenfalls betont sie in ihrer Stellungnahme, „dass die journalistische Unabhängigkeit des ,Profil‘ und dessen Redaktionsstatut unantastbar sind“.