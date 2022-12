SZA: Sie kann die Liebe nicht sehen

Die R&B-Sängerin Solána Imani Rowe mag Abkürzungen: Ihr Künstlername SZA setzt sich zusammen aus Savior, zickzack und Allah. Die Alben heißen „Ctrl“ (2017) und „SOS“ (2022).

SZA: „Blind“. Geduldig mussten Fans der amerikanischen R&B-Sängerin SZA in der Vergangenheit sein. Fünf Jahre lagen zwischen ihrem ersten und zweiten Album, das vor wenigen Tagen erschien. „How the times change / I'm still playin' the victim“, singt sie im sechsten Song, „Blind“. Das Lied ist ein intimes Bekenntnis einer Frau, die das Gefühl hat, auf der Stelle zu treten und sich nicht aus einer toxischen Beziehung befreien zu können, instrumentalisiert mit satten Violinen und filigranen Gitarren. Sie könne ihrer Vergangenheit nicht entkommen, meint SZA, und sehe die Liebe, die sie suche, nicht, dabei existiere diese doch „inside of me“. Peinlich sei ihr das, singt sie, klingt verletzlich dabei und gesteht doch einen gewissen Hang zum Zerstörerischen ein: „I love when you pull your gun at the red light / I like all that violence, give me dysfunction.“ Für zarte Songs wie diesen dürfte sich das Warten der Fans gelohnt haben.

SZA: „Blind“

Den Song der Woche küren allwöchentlich Thomas Kramar und Heide Rampetzreiter („Die Presse“) sowie Michaela Pichler und Christoph Sepin (Radio FM4). Zu hören ist er am Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4. Weitere Infos auf www.diepresse.com/songderwoche und fm4.ORF.at.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.12.2022)