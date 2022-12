Warum 2023 wahrscheinlich besser wird

Aktien, Anleihen und Co. 2022 war in vielerlei Hinsicht geschichtsträchtig. Zumindest statistisch stehen die Chancen gut, dass nicht noch so ein Jahr folgt.

Es war – neutral formuliert – ein außergewöhnliches Jahr. Das letzte Mal, dass Anleihen und Aktien in den USA in einem Jahr negative Renditen brachten, war 1969, jenes Jahr, als zum ersten Mal ein Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte und das Woodstock-Festival über die Bühne ging. Heuer ist es wieder passiert. Hauptgrund ist das Zusammenspiel von ausufernder Inflation und drohender Rezession.

Junge Anleger erleben ihren ersten Bärenmarkt. Denn sieht man von dem kurzen Crash infolge der Coronakrise im März 2020 ab, ist es seit der Finanzkrise 2008/2009 nicht mehr passiert, dass die Aktienkurse flächendeckend um mehr als ein Fünftel gefallen sind und sich davon monatelang (und möglicherweise jahrelang) nicht erholt haben.