Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Messi und Argentinien sind Weltmeister: In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Finale hat Argentinien gestern Abend im Elfmeterschießen den dritten Weltmeistertitel geholt. Lichtgestalt Lionel Messi hat dabei Geschichte geschrieben. Christoph Gastinger über ein Fußball-Märchen mit Happy End. Mehr dazu. [premium]

Lionel Messis verdiente Krönung: Die Fußball-WM ist also zu Ende. Was bleibt von ihr? Auch im Podcast geht es um das Finalspiel der WM und die umstrittene Fußballmeisterschaft in Katar. Mehr dazu.

Österreich gehen die Antibiotika aus: Obwohl Amoxicillin als sogenanntes Breitbandantibiotikum zu den ältesten und günstigsten Medikamenten überhaupt gehört, ist es in Österreich derzeit kaum verfügbar. Die Hintergründe.

Knappes Gut Penicillin - und was Dinosaurier damit zu tun haben: Wovor Apotheker und Arzneimittelhändler da warnen, ist, gelinde gesagt, beunruhigend. Vor allem, wenn man sich die derzeitige Triple-Welle aus Corona, Grippe und RS-Viren vor Augen hält. Warum wir uns genau deshalb für den Artenschutz interessieren sollten, lesen Sie in der Morgenglosse.

Erneut Explosionen in Kiew: In den frühen Morgenstunden waren in der ukrainischen Hauptstadt Explosionen zu hören. Das Militär meldet kurz darauf den Abschuss von neun iranischen Shahed-Drohnen: "Der Feind greift die Hauptstadt mit 'Shahed'-Sperrfeuer an. Die Luftabwehr ist im Einsatz." Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Ringen um Finanzausgleich beginnt: Der Steuerkuchen wird neu verteilt. Bund, Länder und Gemeinden treffen am späten Nachmittag mit ihren Spitzenvertretern zu einer Auftaktrunde zusammen. Dabei geht es um gewaltige Summen: Blickt man auf die Zahlen des Vorjahres, waren 93 Milliarden zu verteilen.

Musk lässt Twitter über Rücktritt abstimmen: Nach der Bekanntgabe neuer Twitter-Richtlinien wächst der Druck auf Neueigentümer Elon Musk. Nun lässt er die Nutzer der Plattform über seine Zukunft abstimmen. Mehr dazu.