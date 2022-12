via REUTERS

Der Putin-Vertraute und russische Ex-Präsident macht sich mit seinen Prognosen offenbar über aus seiner Sicht nicht erwartbare westliche Vorhersagen lustig. Auch ein Krieg zwischen Frankreich und Deutschland sei 2023 möglich.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew, ein enger Vertrauter Wladimir Putins, sagte für das kommende Jahr einen Krieg zwischen Deutschland und Frankreich sowie einen Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten voraus, der dazu führen würde, dass Elon Musk Präsident wird. Allerdings dürfte Medwedew seine Thesen selbst nicht so ganz ernst nehmen. „Viele stellen futuristische Hypothesen auf, als würden sie um die wildesten und sogar absurdesten wetteifern“, schreibt er auf Twitter. Er wolle dazu seinen Beitrag leisten.

Medwedew, stellvertretender Leiter von Putins beratendem Sicherheitsrat, war vier Jahre lang Präsident, während Putin das Amt des Premierministers innehatte. Im Kreml scheint er derzeit Rückenwind zu verspüren, denn am Montag wurde bekannt, dass er nun als Putins Stellvertreter in einem Gremium fungiert, das die Militärindustrie beaufsichtigt.

In seiner Liste von Vorhersagen für 2023, die er auf seinem persönlichen Telegramm- und Twitter-Account veröffentlichte, sagte er auch den Wiedereintritt Großbritanniens in die EU voraus, die daraufhin zusammenbrechen würde.

„Epic thread!"

Musk, der Tesla-Chef, dem jetzt auch Twitter gehört, reagierte auf die Andeutung, dass er US-Präsident werden würde, mit einem Tweet mit dem Titel "Epic thread! Medwedew hat Musk in der Vergangenheit dafür gelobt, dass er vorgeschlagen hat, die Ukraine solle im Rahmen eines Friedensabkommens Gebiete an Russland abtreten.

Seit Russlands Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar hat sich Medwedew als Erzfeind des Westens neu erfunden, indem er den Konflikt mit apokalyptischen, religiösen Begriffen umschrieb und die Ukrainer in einer Sprache, die Kiew als offen völkermordend bezeichnet, als "Kakerlaken" bezeichnete. Letzte Woche stattete er China einen seltenen Auslandsbesuch ab und führte mit Präsident Xi Jinping Gespräche über die Außenpolitik.

Der Politologe Wladimir Pastuchow sagte, dass Medwedews neuerdings freimütiger Auftritt in der Öffentlichkeit seinem Chef zu gefallen scheine. "Medwedews Telegram-Posts haben mindestens einen Leser und sogar einen Bewunderer gefunden: Putin", schrieb Pastuchow, Professor für Politikwissenschaften am University College London, auf seinem eigenen Telegram-Kanal.

(Reuters)