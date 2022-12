Norwegens König hält nach überstandener Infektion Neujahrsansprache

(c) APA/AFP/POOL/GARETH FULLER (GARETH FULLER)

Zuletzt war unklar gewesen, ob König Harald V. die jährliche Ansprache selbst halten wird oder ob sein Sohn für ihn einspringt.

Trotz seines jüngsten Spitalsaufenthalts wird Norwegens König Harald V. auch in diesem Jahr seine Neujahrsansprache halten. Diese wird wie üblich am Silvesterabend ausgestrahlt, teilte das norwegische Königshaus am Donnerstag mit. Wegen einer Infektion hatte Harald vor Weihnachten ein paar Tage im Osloer Reichskrankenhaus verbracht. Deshalb war zuletzt unklar gewesen, ob der 85-Jährige seine Ansprache selbst halten wird oder ob sein Sohn Kronprinz Haakon für ihn einspringt.

(APA)