Selenskij-Ansprache: Feiertage unter Raketenhagel

Bei seiner Jahresrede appellierte Präsident Selenskij an die Einheit der Nation und lobte ihren Mut. Stunden später schlugen erneut russische Raketen ein.

Kiew/Wien. Erst am Mittwochabend hatte der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskij, in seiner jährlichen Rede vor den Abgeordneten des ukrainischen Parlaments den „Helden“ an der Front seinen Dank ausgesprochen, den Zusammenhalt der Nation in diesem „schwierigen Jahr“ gelobt und an den Widerstandsgeist seiner Bürger appelliert.

Nur wenige Stunden später wurde der Widerstandsgeist der Ukrainer erneut auf die Probe gestellt. Russland feuerte Raketen auf sein Nachbarland ab. Ein Angriff, wie er in den vergangenen Wochen wiederholt vorgekommen ist. Ziel waren wie schon früher die Stromversorgung und andere kritische Infrastruktur. Der Kreml machte damit klar, dass er in seinem Krieg gegen die Ukraine keine Feiertagsruhe einhalten wird.