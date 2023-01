Der Antiquar im Flitzer mit Thomas Bernhard

Am 31. Dezember schließt die Buchhandlung Fritsch in Döbling ihre Pforten – nach 92 Jahren. Eine Erinnerung an Antiquare, Leser – und an Autorinnen und Autoren wie Elias Canetti, Mira Lobe oder Barbara Frischmuth.

Nur im Auto und auf der Fahrt bin ich glücklich.

Thomas Bernhard, „Wittgensteins Neffe“



Nach dem Mittagessen im Weinhaus Deutsch bretterten Thomas Bernhard und ich in seinem eben gekauften, weißen Triumph Herald Roadster aus der Stadt nach Döbling. Es war 1964, er hatte in diesem Jahr den von Hoffmann & Campe gestifteten Julius-Campe-Preis erhalten und die Prämie sogleich in den kleinen Flitzer investiert. Bernhard schmetterte Arien und versetzte so die kleine Kabine in Schwingungen, ich sehnte das Ziel, nämlich die Buchhandlung Dr. Goldschmidt, in der Döblinger Hauptstraße herbei. Damals hatte ich dort gerade als Lehrling angefangen.

Gegenüber der Buchhandlung befand sich das Casino Zögernitz, bestehend aus dem Hotel, einem Gastgarten, dahinter dem Ballsaal, der für Nikolaus Harnoncourt und Co mit Eierkartons zum Aufnahmestudio umgemodelt worden war – und dem Kaffeehaus. Hier hatte Bernhard 1962 ganze Passagen des Romans „Frost“ verfasst. Er wohnte zeitweise ganz in der Nähe, bei seinem „Lebensmenschen“, der Tante, die ihm ihr Kabinett überlassen hatte. Zehn Minuten entfernt davon lebten der Komponist Peter Zwetkoff und seine Frau Renate, die zu seinem frühen Anhängerkreis gehörte, lange vor Hilde Spiel, die nach ihrer Rückkehr aus London zuerst in der Wohnung von Elisabeth Viertel in der Zedlitzgasse unterkam und die unserer Buchhandlung gerne ihre Rezensions- und Widmungsexemplare überließ.

Alle genannten Adressen befinden sich in Döbling, suggerieren „Cottage“, sind aber weit entfernt gewesen von Milieu und Wohnverhältnissen, die man heute damit verbinden mag. Ecke Pyrkergasse, gegenüber der Pokornygasse, befand sich die WÖK, die Wiener öffentliche Küchenbetriebsgesellschaft, die sich um die Ausspeisung Armer und Bedürftiger kümmerte. Sie wurde zum Schauplatz von Bernhards Erzählung „Die Billigesser“, in der auch der Buchhandlung ein Denkmal gesetzt wurde – inklusive Personal, allen voran meinem Chef Hans Eberhard Goldschmidt. Aber auch regelmäßige Kunden wurden erwähnt.