Kein Platz mehr für Katharina die Russin

Puschkin-Statuen fallen, Dostojewski verschwindet von den Spielplänen: Seit Kriegsausbruch wird das russische Kulturerbe von vielen als imperialistisch abgelehnt. Vergessene und verfolgte lokale Künstler sollen davon profitieren.

Odessa/Kiew/Wien. Katharina die Große verschwand über Nacht. Am Freitag war von dem Bronzedenkmal nur noch der Sockel übrig. Auf ihm wehte in der Morgensonne eine ukrainische Flagge. Die russische Zarin hat ihren prestigeträchtigen Aussichtspunkt im Zentrum der ukrainischen Hafenstadt Odessa verloren. Seit dem russischen Angriff wurde sie als Imperialistin und „Schlampen-Katja“ geschmäht. Man setzte ihr eine rote Kapuze auf und drückte ihr einen Strick in die Hand: Katharina die Henkerin.

Die Demontage der mächtigen Zarin ist das jüngste Kapitel im Prozess der „Entrussifizierung“. Maßgeblich von Wladimir Putins Invasion angestoßen, wollen viele Ukrainer die Spuren des russischen Imperiums aus dem öffentlichen Leben nun rigoros entfernen.