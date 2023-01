Indien auf der demografischen Überholspur

Drucken

Hauptbild • Indien wird in Kürze China als bevölkerungsreichstes Land ablösen • APA/AFP/MANJUNATH KIRAN

Indien wird in Kürze China als bevölkerungsreichstes Land ablösen. Damit wachsen die Probleme.

Schon Mitte April soll es so weit sein: Dann wird Indien China überholt haben und der bevölkerungsreichste Staat der Erde sein. In beiden Ländern wird die Zahl der Einwohner mehr als 1,4 Milliarden betragen. Doch während die Bevölkerung in Indien weiterwächst (laut Demografen moderat, aber stetig), wird sie in China schrumpfen. Das besagen jedenfalls Prognosen der Vereinten Nationen.

Insgesamt umfasst die Weltbevölkerung mehr als acht Milliarden (ein Drittel davon allein in China und Indien) – diese magische Marke wurde erst vor knapp zwei Monaten geknackt. Und ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht, wenngleich es sich verlangsamt. In Indien sind seit Erlangen der Unabhängigkeit im Jahr 1947 eine Milliarde Einwohner dazugekommen – die Zahl wird laut Prognosen in den nächsten 40 Jahren weiter in die Höhe klettern. Und damit steigen auch die Herausforderungen – vom Zugang zu Bildung, Gesundheitswesen und Arbeitsmarkt über den Verkehr bis hin zum Kampf gegen Hunger und Armut.