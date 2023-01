Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Machtkampf der Republikaner: Im Repräsentantenhaus verfehlte Kevin McCarthy bei der Kür zum „Speaker" die Mehrheit in seiner Fraktion in bislang drei Wahlgängen. Das ist eine historische Niederlage. Die Sitzung wurde daraufhin vertagt. Mehr dazu.

Moskau räumt Fehler nach Angriff auf Truppenunterkunft ein: Nach den ukrainischen Angriffen auf eine russische Militärunterkunft in Makijiwka im Gebiet Donezk hat das Verteidigungsministerium in Moskau die Zahl der getöteten eigenen Soldaten um mehr als 20 auf 89 nach oben korrigiert - und Fehler eingestanden. Der ukrainische Präsident appelliert indes an die internationale Gemeinschaft, die Verteidigungsfähigkeit seines Landes zu stärken. Weitere aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Corona-Testpflicht für China-Reisende? Wiens Bürgermeister Michael Ludwig will Einreisende aus China verpflichtet testen lassen und warnt vor der Gefahr, dass sich das Virus wieder verbreite. "Von daher sollte man zeitgerecht handeln und nicht so wie in der Vergangenheit zuwarten", sagte Ludwig. Die Regierung sieht bisher keine entsprechende Regelung für notwendig, will das Abwasser von Flugzeugen aus China aber untersuchen lassen. Die EU berät heute weiter über ein koordiniertes Vorgehen. Mehr dazu.

Es geht nichts über Altjahresvorsätze: Während andere mit Neujahrsvorsätzen beschäftigt sind, feilt die Koalition an einem Altjahresvorsatz. Sie will die Verschärfung des Korruptionsstrafrechts nun doch umsetzen. Das hätte Symbolkraft - aber da wäre noch eine andere wichtige Sache. Philipp Aichinger in der Morgenglosse.