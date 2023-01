"Tiroler Tageszeitung" bekommt zwei neue Chefredakteure

Matthias Krapf und Marco Witting werden die Zeitung ab März leiten. Sie folgen auf langjährigen Chefredakteure Alois Vahrner und Mario Zenhäusern.

Die männliche Doppelspitze in der "Tiroler Tageszeitung" bleibt, aber in anderer Form: Die langjährigen Chefredakteure Alois Vahrner und Mario Zenhäusern werden abgelöst von Matthias Krapf und Marco Witting. Diese werden ab April 2023 gleichberechtigt "den Lead im TT-Newsroom übernehmen", wie es in einer Aussendung am Dienstag hieß. Als Geschäftsführer der Redaktionsgesellschaft Tiroler Tageszeitung GmbH sollen sie gemeinsam für alle Kanäle der "Tiroler Tageszeitung" verantwortlich sein.

Die Redaktion werde "im Rahmen eines breit angelegten Change-Prozesses" neu organisiert, teilte die Moser Holding mit. Die Printausgabe werde weiterentwickelt, der Fokus auf digitale Angebote gestärkt.

Krapf war seit 2018 "Head of Digital" der Moser Holding und war unter anderem für die Einführung der Paywall der "Tiroler Tageszeitung" verantwortlich. Witting war seit 2018 Leiter des Lokalressorts der Zeitung und seit einem Jahr Moderator des Talk-Formats "Tirol Live".

Zenhäusern soll mit Mai seinen Ruhestand antreten, Vahrner werde sich ab April als Mitglied der Chefredaktion auf die journalistischen Schwerpunkte Wirtschaft, Innen- und Außenpolitik konzentrieren.

"Marco Witting als profilierter Leiter des Lokalressorts und Matthias Krapf, der neben seiner Aufgabe als Head of Digital auch über langjährige Erfahrung als Chefredakteur im Magazinbereich verfügt, stehen für Innovations- und Teamgeist mit hoher Führungskompetenz", werden Moser-Holding-Vorstände Hermann Petz und Silvia Lieb zitiert.

(APA)