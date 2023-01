Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Steven Spielberg gewinnt Golden Globe: US-Regisseur Steven Spielberg hat mit seinem Film "The Fabelmans" den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Cate Blanchett und Austin Butler werden als beste Hauptdarsteller im Bereich Drama ausgezeichnet. Der deutsche Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" mit dem Wiener Schauspieler Felix Kammerer in der Hauptrolle in der Kategorie des besten nicht-englischsprachigen Films geht leer aus. Mehr dazu

Regierung stellt Klausurergebnisse vor: Die österreichische Regierung stellt Mittwochmittag vor, was sie in den 24 Stunden bis dahin bei ihrer Klausur erarbeitet hat. Als fix gilt nur, dass es zu einer weiteren Verschärfung in Sachen Korruptionsbekämpfung kommt und Maßnahmen zur Erhöhung der Energie-Sicherheit gesetzt werden.

Australischer Kardinal Pell ist tot: George Pell ist im Alter von 81 Jahren in Rom gestorben. Pell war unter Papst Franziskus jahrelang die Nummer drei im Vatikan und der ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. Das Urteil wurde später jedoch aufgehoben. Mehr dazu

Lebenszeichen der ÖSV-Damen: Die Slowakin Petra Vlhová siegt beim Flutlicht-Spektakel von Flachau und feiert ihren ersten Saisonsieg. Katharina Liensberger landet auf Platz sechs. Mehr dazu

Wie geht es der Weltwirtschaft 2023? „Es wird ein hartes Jahr“: Die strengere Geldpolitik des Westens, Chinas Schwenk in der Covid-Politik und der russische Krieg gegen die Ukraine könnten der Weltwirtschaft 2023 schwer zusetzen. Jakob Zirm analyisiert im "Presse"-Podcast die düstere Prognose der Wirtschaftsexperten der Weltbank. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über die Unsitten im Fremdenverkehr und forderte „Schluß damit!“. Mehr dazu