Seit sich Cristiano Ronaldo von Manchester United verabschiedet hat, feiert die Mannschaft nur noch Siege. Nun wartet das spannendste Derby seit Langem.

Manchester. Diesen Seitenhieb in Richtung Cristiano Ronaldo konnte sich Manchester-United-Trainer Erik ten Hag nicht verkneifen. Befragt nach dem Rezept für die jüngste Erfolgsserie seit dem bitterbösen Abschied des Superstars sagte der Coach: „Niemand ist größer als das Team, jeder muss sich einbringen.“ Seit acht Pflichtspielen ist der englische Rekordmeister ungeschlagen und geht bester Stimmung ins Derby mit dem ungeliebten Nachbarn Manchester City (13.30 Uhr, live Sky).

Erlöst vom Hauskrach mit Ronaldo hat ten Hag in dieser Woche sogar einen Rekord aufgestellt. Das 3:0 im Ligapokal gegen Charlton Athletic war der 20. Sieg für den Niederländer im 27. Spiel seit seinem Amtsantritt. Das schaffte so schnell kein Man-United-Trainer vor ihm, nicht einmal Klublegende Sir Alex Ferguson. „Es liegt daran, dass wir uns jeden Tag hohe Maßstäbe setzen“, erklärte ten Hag. Es gehe nur um die Mannschaft, betonte der 52-Jährige.

Neue Vorzeichen

So verfuhr er auch im Streitfall Ronaldo. Dass ten Hag den Superstar, der nach eigenem Selbstverständnis eine Startelfgarantie hat, auf der Bank ließ, führte zum Zerwürfnis. Nach einem aufsehenerregenden TV-Interview, in dem Ronaldo Klub und Trainer scharf kritisierte, war seine Zeit im Old Trafford abgelaufen. Ten Hag dürfte es nur recht sein. Denn der 37-Jährige wurde zunehmend zum Problem.

Wer nach dem Abschied Ronaldos Richtung Saudiarabien befürchtet hatte, dass United im Angriff schwächeln könnte, sah sich eines Besseren belehrt. In der Premier League gab es drei Siege. Auch im FA Cup und im Ligapokal gewann das Team seitdem alle Spiele – und geht nun erstmals seit langer Zeit mit breiter Brust ins Derby gegen Manchester City.

Die jüngsten drei direkten Begegnungen entschieden die Cityzens mit insgesamt 12:4 Toren für sich. In dieser Saison ging ten Hags Team im September mit 3:6 beim Guardiola-Klub unter. Doch dieses Mal sind die Vorzeichen anders. Während ten Hag mit United Sieg um Sieg holt, läuft es beim Stadtrivalen nicht ganz rund. Ohne Topstürmer Erling Haaland verlor City im Ligapokal 0:2 gegen Liga-Schlusslicht Southampton. City-Kapitän Ilkay Gündogan ärgerte sich maßlos und meinte mit Blick auf den Premier-League-Schlager: „Es scheint, dass es bei ihnen langsam Klick macht. Es wird also wahrscheinlich das schwerste Manchester-Derby für uns seit einigen Jahren.“ (dpa/red.)

