Putins Imperium schwindet

Putin am Rand der GUS-Staaten (hier bei einem Besuch der Ermitage). Russlands Angriffskrieg hat die Distanz zwischen postsowjetischen Führern vergrößert.

Der Ukraine-Krieg sollte Russlands Dominanz im postsowjetischen Raum besiegeln. Doch das Gegenteil ist der Fall: Moskaus Rolle als Ordnungsmacht ist in ehemaligen Satellitenstaaten wie Armenien oder Kasachstan schwächer als je zuvor.

Die Ausladung war kurz und trocken. „In der aktuellen Situation“, erklärte der armenische Premierminister, Nikol Paschinjan, diese Woche, sei die heuer geplante Übung des Militärbündnisses ODKB auf armenischem Boden „nicht zweckmäßig“.



ODKB ist das russische Akronym für Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit. Diese sperrige Bezeichnung ist ein von Moskau geführtes Militärbündnis, dem neben Russland und Armenien auch Belarus, Kasachstan, Kirgistan und Tadschikistan angehören. Die ODKB macht selten Schlagzeilen, vieles hier ist Konvention und Ritual. So sollte es auch diesmal sein. Noch ein paar Tage vor Paschinjans Absage hat das Moskauer Verteidigungsministerium verlautet, dass das diesjährige Manöver „Unzerstörbare Bruderschaft 2023“ in Armenien stattfinden werde. Doch die Bruderschaft ist in einer Krise.