Klima-Aktivisten beschmieren Skulptur des Künstlers Cattelan

Das Werk ist ein "Stinkefinger" aus Marmor und steht vor der Mailänder Börse. Das Werk wurde in Höhe des Sockels symbolisch mit gelber abwaschbarer Farbe beschmiert. Drei Personen wurden identifiziert.

Drei junge Aktivisten der Klima-Schutz-Bewegung "Ultima Generazione" ("Letzte Generation") haben am Sonntag die Skulptur "Love" des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan in Mailand mit Farbe überschüttet. Die als "Il Dito" (Der Finger) bekannte Skulptur zeigt einen erhobenen Mittelfinger vor dem Börsengebäude in Mailand. Die drei Aktivisten im Alter zwischen 24 und 39 Jahren wurden zur Identifizierung in eine Polizeizentrale gebracht, teilten die Behörden mit.

Das Werk wurde in Höhe des Sockels symbolisch mit gelber abwaschbarer Farbe beschmiert, während die Aktivisten ein Transparent mit einer Aufschrift gegen die italienischen Banken, die ihrer Ansicht nach das derzeitige System mit Ölenergie finanzieren, hielten. Sie setzten sich dann auf den Boden und wurden von den Polizisten weggetragen. Die Polizei untersucht den Fall.

Reihe von umstrittenen Protesten

Es handelt sich um die jüngste Aktion einer Reihe von umstrittenen Protesten, die die Gruppe in Italien durchgeführt hatte, um auf die Notwendigkeit hinzuweisen, die Klimakrise zu bekämpfen. Bereits in den vergangenen Wochen waren mehrere aufsehenerregende Proteste organisiert worden. Am 2. Jänner hatten Klima-Aktivisten die Fassade des Senats in Rom mit Farbe beworfen. Die Carabinieri griffen ein und nahmen einige Personen fest.

Die provokante Skulptur Cattelans steht seit 2011 vor dem Eingang der Mailänder Börse. Der elf Meter hohe "Stinkefinger" aus Marmor wurde vom Künstler mit dem Segen des Mailänder Stadtrats ausgerechnet vor dem Eingang der "Borsa Italiana" positioniert. Einsam ragt der überdimensionale Mittelfinger in den Himmel, die anderen vier Finger sind einfach abgesägt.