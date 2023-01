Die Schlagrichtung vor Gericht für Wiesbergers Karriere

Den Wechsel zur LIV-Serie bereut Bernd Wiesberger nicht. Bald könnte ihn die DP World Tour jedoch sperren.

Abu Dhabi/Wien. Seit 2011, als er den Wiederaufstieg geschafft hatte, firmierte Bernd Wiesberger als rot-weiß-rotes Aushängeschild auf der European Tour. Bereits im Jahr darauf avancierte er zum zweiten österreichischen Turniersieger nach Markus Brier, insgesamt gewann er achtmal, allein dreimal 2019 – das beste Jahr des Burgenländers, in dem er den Sieg in der Gesamtwertung nur knapp verpassen und dem schließlich die historische Premiere beim Ryder Cup 2021 folgen sollte. Nur etwas mehr als einem Jahr nach diesem Highlight droht dem 37-Jährigen der Abschied von der nun als DP World Tour ausgeschilderten Turnierreihe.

Im Vorjahr entschied sich Wiesberger zum Wechsel auf die umstrittene LIV-Tour, nach einer vorübergehenden Sperre und Geldstrafe vergangenen Sommer soll Anfang Februar ein Gericht in London klären, ob ein Ausschluss der Abtrünnigen von der World Tour rechtens ist – dann könnten die Turniere ab Donnerstag in Abu Dhabi (ab 8.30 Uhr, live, Sky) und kommende Woche in Dubai die vorläufig letzten auf absehbare Zeit sein.