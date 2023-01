Ryanair will in Wien weiter wachsen

Die irische Billigfluglinie Ryanair kündigt mit ihrer Tochter Lauda in Wien für den heurigen Sommer weiteres Wachstum an.

Die Fluglinie sei auf dem besten Weg, die AUA in den nächsten Jahren zu überholen, sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary.

Die irische Billigfluglinie Ryanair kündigt mit ihrer Tochter Lauda in Wien für den heurigen Sommer weiteres Wachstum an. Mit drei neuen Routen nach Kopenhagen, Helsinki und Tuzla sowie mehr Flügen auf 30 der insgesamt 75 Verbindungen steige das Angebot um zehn Prozent gegenüber dem Sommer 2022, teilte die Airline am Dienstag mit.

Mit fast fünf Millionen Passagieren waren Ryanair und Lauda im vergangenen Jahr die Nummer zwei am Flughafen Wien, hinter der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) mit 11,1 Millionen und vor Wizz Air mit 1,6 Millionen Fluggästen. Ryanair-Chef Michael O'Leary sieht die beiden Konkurrenten auf dem Rückzug und seinen Konzern auf dem Vormarsch. Ryanair sei auf dem besten Weg, die AUA in den nächsten Jahren zu überholen, sagte der Ire am Dienstag in Wien.

Ryanair und Lauda haben in Wien 570 Mitarbeiter und 19 Flugzeuge im Einsatz.

(APA)