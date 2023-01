CBRE: Stationärer Einzelhandel langsam auf Erholungskurs

Die Spitzenmieten in der Wiener City lagen 2022 bei 360 Euro

pro Quadratmeter im Monat, nach 320 Euro im Jahr davor.

Mit dem Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten

in den stationären Einzelhandel steigt auch Vertrauen von Investoren

und Retailern in den Markt, so der Immobilienberater CBRE. Das zeige

auch die doch gute Zahl von 21 Markteintritten in Österreich im

Vorjahr, die gegenüber 2021 stabil seien. Das sei vor allem deswegen

bemerkenswert, weil 2021 jene Neueintritte enthalte, die 2020 wegen

Corona verschoben wurden. Der Anteil des Online-Handels am

Gesamtumsatz sank.

Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 gab es 2022 doppelt so viele

Markteintritte. "Der Fokus der Neueintritte liegt auf Luxus, es gibt

allerdings auch neue Diskonter und Eintritte im Bereich

Entertainment", so Walter Wölfler, Head of Retail bei CBRE

Österreich, am Dienstag in einer Pressemitteilung. Er erwartet auch

heuer zahlreiche Neueintritte. Im Vorjahr zählten laut CBRE zu den

Neueintritten im Luxussegment etwa Tag Heuer, Roberto Cavalli,

Saboteur, Renesim und Iris von Arnim, bei den Diskontern Gifi und

Thomas Philipps. Aus dem österreichischen Markt ausgetreten sind

beispielsweise CCC, Jokr und Flink.

Hohe Nachfrage in Primelagen

In Primelagen ist die Nachfrage laut CBRE nach wie vor hoch,

dementsprechend haben sich auch die Mieten entwickelt: die

Spitzenmiete in Top-Lage in der Wiener Innenstadt lag bei 360 Euro

pro Quadratmeter im Monat, nach 320 Euro im Jahr davor. In

Einkaufszentren war die monatliche Spitzenmiete stabil bei 100

Euro/m2, in Fachmarktzentren bei 15 Euro/m2. Die Renditen

stagnierten bei Fachmarktzentren bei 5 Prozent und erhöhten sich bei

Einkaufszentren auf 5,25 Prozent.

Der Anteil des Online-Handels am Gesamtumsatz im Handel sei 2022

gegenüber den Vorjahren rückläufig, vor allem weil 2022 erstmals

seit 2019 wieder durchgehend geöffnet war, so CBRE. Zudem hätten

zwei Online-Marktteilnehmer - Flink und Jokr - den österreichischen

Markt verlassen.