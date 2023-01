„Ich bin immer noch sehr gern Dodo“

Das erste FM4-Fest in der Ägide von Doroteja Gradištanac soll krachen. Die Programmchefin resümiert ihr erstes Jahr und ihre Liebe zum Sender.

Ihre großen Augen beginnen zu leuchten, wenn sie an ihr erstes großes Radioerlebnis zurückdenkt. FM4-Senderchefin Doroteja Gradištanac, besser bekannt unter ihrem vorehelichen Namen Dodo Roščic, war ein Linzer Kind, das mit Ö3 sozialisiert wurde.

„Der Dschi Dsche-i Wischer von Christine Nöstlinger war sehr wichtig für mich.“ Zuverlässig kamen später ihre wilden Jahre. Sie sei viel in der Kapu gewesen, einem unabhängigen Kulturzentrum in Linz, und im Posthof. „Ich habe Nirwana auf ihrer letzten Clubtournee in der Kapu gesehen. Genauso die noch ziemlich unbekannten Green Day im Posthof. Ich war halt dann auch noch oft in Belgrad, wo mir der dortige Punk sehr wichtig war. In Linz waren MTV und FM4 unsere Fenster zur großen, weiten Welt. Ich war quasi von der kuratierten Coolness von FM4 abhängig.“