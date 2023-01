Parkpickerl-Aus für Ukrainer in Wien?

(c) Die Presse/Clemens Fabry

Die Stadt teilt mit, dass ein Erlass des Klimaschutzministeriums ausläuft. Dieser regelt die Rechtsgrundlage für das Parken in Wien für aus der Ukraine Geflüchtete.

Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Die Bereitschaft, Ukrainer daraufhin in Österreich aufzunehmen, war groß.

Die Förderungen wie etwa kostenlose Nutzung des öffentlichen Verkehrs, Grundversorgung, Unterkünfte und Gratisparken waren dementsprechend umfangreich. Nun, knapp ein Jahr danach, sind viele dieser Unterstützungsmaßnahmen ausgelaufen.