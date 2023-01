Die Rückkehr der Schulskikurse

Drucken

Hauptbild • Mit der Klasse auf die Piste: Wintersportwochen sollen wieder mehr Teil des Sportunterrichts an den heimischen Schulen werden. • Daniel Schoenen/picturesdesk

Eine neue Plattform soll Lehrern das Organisieren von Wintersportwochen erleichtern.

Wien. Mit der Klasse auf Skikurs fahren: Was früher für Jugendliche in Österreich die Norm war, ist im Schulalltag nach und nach in Vergessenheit geraten. Die Pandemie hat in den vergangenen zwei Jahren außerschulische Aktivitäten ohnehin fast unmöglich gemacht, auch die meisten (der ohnehin wenigen) Schulskikurse wurden abgesagt.

Nun sollen die Schulskikurse – oder genauer gesagt Wintersportwochen, die auch andere Aktivitäten umfassen können – ein Comeback feiern und wieder vermehrt stattfinden. „Das Angebot der Schulsportwochen“, heißt es aus dem Büro von Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne), „soll wesentlich erweitert werden.“ Im Winter wie im Sommer.