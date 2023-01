Marie Kondo räumt nicht mehr auf

Anscheinend versinkt auch die Aufräumexpertin Marie Kondo hier und da im Chaos. Problem sei das keines für sie.

Berühmt wurde sie durchs Aufräumen, Falten, Organisieren (nicht Putzen!). Eine eigens entwickelte Technik „Kon-Mari“ - vorgeführt auf Netflix und in diversen Büchern - verspricht dabei nicht nur eine ordentlichere Wohnung, sondern auch ein besseres Leben. Aber auch für Marie Kondo, Organizing Consultant oder auch Königin des Aufräumens, gibt es wohl Wichtigeres. Die US-Zeitung „Washington Post“ berichtete kürzlich gar von einem Geständnis ihrerseits.

Seit der Geburt ihres dritten Kindes 2021 scheint die rigoros organisierte Kondo nämlich durchaus ein wenig chaotisch. „Mein Zuhause ist unordentlich, aber die Art und Weise, wie ich meine Zeit verbringe, ist für mich in dieser Phase meines Lebens die richtige“, sagt sie in einem Webinar, einer virtuellen Teezeremonie. Gerade sei es wichtiger, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.

Bisher habe sie als professionelle Aufräumerin ihr Bestes getan, auch ihr Zuhause immer aufgeräumt zu halten, sagte sie auf der Veranstaltung. „Das habe ich aufgegeben, und zwar auf eine für mich gute Art und Weise.“ In ihrem zuletzt erschienen „Kurashi -

Der japanische Lebensstil für ein erfülltes Leben“ ermutigt sie auch andere, den eigenen Rhythmus zu finden, eine eigene Routine zu schaffen, basierend auf dem, was einen selbst glücklich macht.

Dinge in Ordnung bringen

„Aufräumen bedeutet, sich mit all den Dingen in deinem Leben auseinanderzusetzen“, schreibt Kondo in dem Buch. „Also, was willst du wirklich in Ordnung bringen?“ Sie erläutert das japanische Konzept des „Kurashi“, also der richtigen Lebensweise. Glück kann sein, die Handtasche jeden Abend auszuräumen oder aber Klaviermusik zum Frühstück zu hören. Auch ein Rezept der Mutter - in ihrem Fall Hühnerflügeleintopf mit schwarzem Essig - kann besänftigen (Stichwort: Comfort-Food!). Jedenfalls solle man weniger streng mit sich sein. Beruhigende Worte eines (ebenfalls) ganz normalen Menschen.

(evdin)