Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Niederösterreichs SPÖ bekommt einen neuen Chef: Nach nicht einmal fünf Jahren ist Schluss für Franz Schnabl. Im Landtagsklub in St. Pölten gab der 64-Jährige am Montagabend nach der Wahl selbst bekannt, dass Sven Hergovich (34), derzeit Geschäftsführer des AMS Niederösterreich, für einen "Neustart" übernimmt. Mehr dazu.

Die FPÖ ist salonfähig geworden: Die ÖVP profitiert von den Neos, die FPÖ im mittleren Lebenssegment und die Spitzenkandidaten haben keine Anziehungskraft. Julia Wenzel über die bemerkenswerten Lehren aus der Niederösterreich-Wahl. Mehr dazu.

Ein Vorgeschmack auf den EU-Beitritt der Ukraine: Die osteuropäischen Mitgliedstaaten werfen sich mutig für die Ukraine in die Bresche - aber beschweren sich nun über billige Getreideimporte. Solidarität hat seinen Preis - und der für die ukrainische EU-Mitgliedschaft wäre noch viel höher. Mehr dazu in der Morgenglosse von Oliver Grimm.

Biden erteilt Kampfjets-Lieferung an die Ukraine eine Absage: US-Präsident Joe Biden hat sich klar gegen eine Lieferung von Kampfjets vom Typ F-16 an die Ukraine ausgesprochen. Indes will Brasiliens Präsident Lula gemeinsam mit China als Vermittler im Ukraine-Krieg agieren. Mehr dazu in unserer Live-Berichterstattung zum Ukraine-Krieg.

Teya und Selena für den ESC: Mit welchem Lied die beiden ehemaligen Starmania-Kandidatinnen beim Eurovision-Songcontest in Liverpool antreten werden, soll noch bis zum 8. März ein Geheimnis bleiben. Mehr dazu.

Prognosen für Weltwirtschaft hellen sich auf: Die Folgen des Kriegs und die weiterhin hohe Inflation werden besser verkraftet als zunächst befürchtet. Das liege nicht zuletzt an den Entwicklungen in China, hieß es am Dienstag in der aktualisierten Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Weltwirtschaft. Mehr dazu.

Was wurde eigentlich aus den Affenpocken? Seit 30. November 2022 wurden in Österreich keine neuen Fälle gemeldet. Auch weltweit ging die Zahl um mehr als 90 Prozent zurück. Die WHO warnt dennoch vor falscher Gelassenheit. Mehr dazu von Köksal Baltaci.

Österreich rutscht im Korruptionsindex ab: Nach dem bereits schlechten Ergebnis aus 2021 ging es beim Korruptionsranking von Transparency International für Österreich im Vorjahr nochmals deutlich nach unten. Vor allem die „Großkorruption“ ist der Grund dafür, dass Österreich sogar aus den Top-20 fliegt. Was Österreich nun tun müsste, das hat Jakob Zirm für Sie recherchiert. Mehr dazu.

Schlussplädoyers im Terror-Prozess: Am Wiener Landesgericht für Strafsachen geht der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien in die Zielgerade. Heute, Dienstag, stehen die Schlussvorträge der Staatsanwältin und der Verteidiger-Riege auf dem Programm.

Das Gesicht, kommt mir bekannt vor, aber... mit Namen ist das immer so eine Sache. Wie man sich diese besser merkt und warum das einen weiteren positiven Effekt hat. Mehr dazu.