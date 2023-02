Emma Spitz: Neuer Schwung im Karriereplan

Statt in den USA spielt Emma Spitz, 22, in Europa ihre erste volle Profi-Saison. Eine wichtige Lektion, die aber nichts am Ziel ändert: LPGA Tour.

Wien. Eigentlich hätte der Karriereplan für Emma Spitz dieses Jahr den Abschlag bei der LPGA Tour vorgesehen. Und dieser Plan war bislang so gut wie immer aufgegangen. Erfolgreichen Jahren im Nachwuchs folgten College-Golf für die University of California in Los Angeles, der Wechsel ins Profi-Lager vergangenen Sommer und vier Top-Ten-Plätze in den ersten sieben Turnieren in Europa. Bei der Tour School im November aber kam die Niederösterreicherin nicht in Schwung, verpasste die Qualifikation. „Das erste Mal in meiner Karriere ist es nicht so gelaufen. Das muss man im Sport akzeptieren, es läuft nicht immer nach Plan“, sagt die 22-Jährige.

Gut zwei Monate später hat Spitz den Misserfolg in Florida abgehakt. Der tückische Wind, das fehlende hundertprozentige Vertrauen in den eigenen Schwung und die eigene Ungeduld nach den ersten Fehlern seien ohnehin nicht mehr zu ändern. Vielmehr konzentriert sie sich auf die positive Folgen dieser Lektion. „Familie, Freund, Trainer haben mir alle geholfen, nach vorn zu schauen, Sachen zu verbessern und die nächste Option zu nutzen“, sagt sie und ist überzeugt: „Das wird mir noch öfter passieren, je früher man das also versteht, desto besser.“