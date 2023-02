Wurde Ex-Kurz-Sprecher zu Unrecht Botschafter?

Die Gleichbehandlungskommission stellte eine Diskriminierung des anderen Bewerbers fest.

Wien. Die Bestellung eines ehemaligen Sprechers von Sebastian Kurz (ÖVP) zum österreichischen Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sorgt für Diskussionen. Ein in der Ausscheidung unterlegener Bewerber für den Posten in Abu Dhabi wandte sich demnach an die Gleichbehandlungskommission, die eine Diskriminierung feststellte.

Der unterlegene Kandidat konnte laut einem Bericht des „Standard“ nachweisen, dass er über eine bessere Qualifikation verfügt habe als Etienne Berchtold, der den Posten in Abu Dhabi im August des Vorjahrs angetreten hatte. Berchtold habe zwar „vor langer Zeit“ bei der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU in Brüssel Auslandserfahrung gesammelt, in den Jahren vor seiner Bestellung sei er aber lediglich als Sprecher im Außenministerium und der ÖVP tätig gewesen.

Das Außenministerium habe die Gleichbehandlungskommission nicht davon überzeugenkönnen, „dass die getroffene Personalentscheidung auf einer sachlichen und objektiven Grundlage und eben nicht auf einem weltanschaulichen Motiv beruht“, hieß es in dem Zeitungsbericht. Der unterlegene Kandidat sieht sich „weltanschaulich diskriminiert“. Seiner Meinung nach hatte die Bestellung Berchtolds zum Botschafter in Abu Dhabi mit dessen „starker Anbindung an die ÖVP zu tun“. Er selbst habe hingegen zur Zeit der türkis-blauen Koalition auch die von der FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneissl beraten und sei aus dem ÖVP-Arbeitnehmerbund ÖAAB ausgeschieden.

Berchtold selbst hatte argumentiert, er habe als Pressesprecher Wirtschafts- und Journalistendelegationen vorbereitet und begleitet. Im Gutachten heißt es, Berchtolds berufliche Laufbahn „lässt nicht gerade auf eine Höchstqualifikation für die Leitung einer Botschaft schließen“. Es sei „nicht zu übersehen, dass die Präferenz für ihn nicht auf sachlichen Aspekten beruhte“. Berchtold war nach dem Abgang von Sebastian Kurz aus der Politik zum Botschafter in Abu Dhabi ernannt worden.

