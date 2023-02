Habeck auf Industrie-Mission in Washington

Robert Habeck landete am Montag in Washington (Archivbild).

Auch der französische Wirtschaftsminister reist an.

Sie kamen in getrennten Flugzeugen, wollen aber gemeinsam auftreten: Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und sein französischer Counterpart Bruno Le Maire (Renaissance) trafen am Montag in Washington ein. Zwei Tage soll der Trip dauern, ein Hauptgesprächsthema wird der Streit um den US-amerikanischen Inflation Reduction Act. Das 338 Milliarden Euro schwere Subventionspaket für die Umrüstung hin zu klimafreundlichen Technologien sorgt in Europa bei einigen für Sorgenfalten.

Entschärfung erwartet

Der deutsch-französische Besuch ist auch eine Sondierung für die europäische Industrie. Denn die Gelder aus Washington erhalten nur Unternehmen, die auch in den USA produzieren. Vor seinem Abflug sagte Habeck in Berlin, er rechne mit einer Entschärfung des Problems in den kommenden Wochen. Am Dienstag treffen er und Le Maire auf die US-Finanzministerin Janet Yellen. Die eigentlichen Gespräche über fairen Handel mit den USA führe aber die EU-Kommission, so Habeck. (zot)