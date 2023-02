Ist das Beben ein Schüttelfrost von Mutter Erde?

Leben und Kochen im zerstörten San Francisco 1906: Eine Zeit, in der selbst in den USA viele nicht mehr an „Gottes Plan“ dahinter glaubten.

Wie sich frühere Kulturen die Ursache des Erdbebens in der Türkei und Syrien erklärt hätten: vom Gott, der die Überbevölkerung stoppen will, über anklopfende Unterirdische bis zum Frosch, der die Welt hält.

Welche Vorstellung ist nach einem Erdbeben tröstlicher? Dass es geschah, weil ein Geier oder ein Elefant mit dem Ohr gezuckt hat, ein Hund sich wegen eines Flohs gekratzt hat? Oder dass es passiert ist, weil sich „tektonische Platten an Bruchfugen der Lithosphäre“ verschoben haben, wie es Wikipedia formuliert?

Der Trosteffekt ist in beiden Fällen gleich null für die Angehörigen der Tausenden Opfer, die die schrecklichen Erdbeben seit Montag in der Türkei und in Syrien gefordert haben. Denn was die meisten alten Mythen mit den Analysen neuzeitlicher Wissenschaft verbindet: Sie liefern Erklärungen – keinen Sinn.