Frauen leben länger. Aber wovon?

Frauen sitzen in der Pensionsfalle. Selbst junge Frauen unterschätzen die Auswirkung von Teilzeit auf ihre Pension. Viele rechnen aber damit, bis ans Ende ihrer Tage arbeiten zu müssen.

Frauen leben länger und sie leben länger mittellos. Laut Statistik Austria waren im Jahr 2021 rund 232.000 Menschen über 65 Jahren von Altersarmut betroffen. In der Gruppe befanden sich 75.000 Männer und 157.000 Frauen. Männer erhalten in Österreich 14 Mal im Jahr eine durchschnittliche Pension von 2103 Euro. Frauen bekommen durchschnittlich 1239 Euro. Das bedeutet einen Unterschied von 864 Euro im Monat.



Das aktuelle Problem zu niedriger Frauenpensionen wurzelt in der gesellschaftlichen Struktur der 1950er- bis 1970er-Jahre und der damit verbundenen niedrigen Frauenerwerbsquote. Die meisten Frauen haben einfach zu wenige Versicherungszeiten. Noch immer erhalten sie ein statistisch geringeres Einkommen als Männer und übernehmen zum Großteil unbezahlte Familienarbeit. Nur zwei Prozent der Väter in Partnerschaft gehen drei bis sechs Monaten in Karenz. Etwa jede zweite Frau in Österreich arbeitet in Teilzeit, bei Männern sind es laut Statistik Austria elf Prozent.