Wie man eine Pandemie abmoderiert

Johannes Rauch darf die gute Corona-Nachricht verkünden, aber er hat eine lange To-do-Liste. Das Management der Pandemie sollte nicht nur intern, sondern öffentlich aufgearbeitet werden.

Johannes Rauch macht einiges richtig. Oder er hat einfach Glück. Oder beides. Der Gesundheitsminister ist jener Politiker, der in der aktuellen Vertrauens- rangliste am stärksten dazugewonnen hat. Mit ein Grund ist wohl, dass er die gute Nachricht verkünden darf: das Auslaufen der Pandemie.



War's das jetzt? Die Maßnahmen enden, die Maske ist weg – und damit auch das Thema? Nein, natürlich nicht. Dazu waren die vergangenen drei Jahre zu einschneidend. Und es ist auch nicht für alle „vorbei“. Auch wenn Rauch jetzt lieber über andere Reformen redet, hat er eine lange Corona-To-do-Liste, auf der man gern drei Punkte bald abhaken würde. Punkt eins: Der Minister hat ja versichert, dass das Corona-Management evaluiert wird und die Erkenntnisse in einen Pandemieplan und ein neues Epidemiegesetz einfließen werden. Das ist wichtig, aber nicht genug. Denn diese Beurteilung (von Schulschließungen über Lockdowns bis zur Impfpflicht und Maske) ist keine rein interne Angelegenheit. In den Hü-hott-Corona-Jahren hat, wie alle einräumen, das Vertrauen in die Politik gelitten. Um es wiederherzustellen, braucht es eine Aufarbeitung. Mehr als Geraune und Ex-Post-Besserwisserei hilft hier vergemeinschaftetes Wissen – darüber, was gut, was schlecht gelaufen ist, wo man geirrt hat. Manche rufen: „U-Ausschuss!“, aber die Basis wäre ein großer, öffentlicher Bericht – bitte mit unabhängigen Experten.