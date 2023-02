IOC-Präsident Bach wies Einmischungen von Regierungen zurück

„Es ist nicht Sache der Regierungen, wer an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen darf": IOC-Präsident Thomas Bach reagiert scharf auf Reaktionen diverser Nationen, die gegen einen Start von „neutralen Russen“ ablehnen.

IOC-Präsident Thomas Bach hat im Konflikt um die Rückkehr von Aktiven aus Russland und Belarus zu internationalen Wettkämpfen die Einmischung von Regierungen zurückgewiesen. "Es ist nicht Sache der Regierungen, wer an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen darf", sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Sonntag am Rande der Alpin-WM im französischen Courchevel. "Es wäre das Ende von internationalen Wettkämpfen wie Olympischen Spielen und anderen Titelkämpfen."

Das IOC werde aber die Zweifel von baltischen Staaten und anderen Ländern angesichts des anhaltenden Ukraine-Krieges in die Erwägungen mit einbeziehen. "Wir versuchen eine Lösung zu finden, die der Mission des Sports gerecht wird", sagte der Deutsche. Die Mission sei, zu vereinigen, nicht zu trennen und "nicht mehr zu Konfrontationen und Eskalationen" beizutragen.

Auf die Frage, ob das IOC angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auf der richtigen Seite der Geschichte stehe, erwiderte er: "Man wird sehen, wer mehr für den Frieden tut. Derjenige, der sich für Kommunikation öffnet oder die, die teilen und isolieren wollen."

Das IOC habe mit großem Erfolg in der Vergangenheit bei Olympischen Spielen diese vereinigende Kraft bewiesen - wie im Fall von Nord- und Südkorea, Israel und Palästina oder im Falle des Kosovo und in anderen Konflikten. "Unsere Rolle ist, die Menschen zusammenzubringen", bekräftigte Bach.

Für die Bedenken von ukrainischen Athleten und Athletinnen gegen eine Rückkehr von Russen und Belarussen zu Titel- und Wettkämpfen habe er Verständnis. "Ich habe mit ihnen diskutiert über die Mission, die ganze Welt zusammenzubringen", sagte der Fecht-Olympiasieger von 1976. "Das ist eine faire Diskussion. Alle ukrainischen Athleten können sicher sein, dass sie unsere volle Solidarität haben."